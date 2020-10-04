37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", заінтригувала пікантним кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала анонс нового фільму з її участю. Зробити вона це вирішила вельми екстравагантним способом. Ходченкова поділилася кадром, на якому лежала у ванній з брудом. Видно було, що актриса зовсім гола, але інтимні місця прикриті сірою рідиною. Ходченкова спокусливо рухала ніжкою.

"Любов без розміру", - підписала актриса кадр.

Як відомо, скоро в кінотеатрах з'явиться новий фільм за участю актриси. Судячи з анонсу, фільм буде присвячений пошуку головної жіночої гордості - грудей. Ходченкова гратиме зрілу співачку, яка прагнутиме до збільшення бюста.

Раніше актриса вже публікувала трейлер до фільму, де засвітилася в декількох вельми пікантних сценах. Варто відзначити, що Ходченкова, яка для першої ж своєї ролі в кіно роздяглася, не соромиться демонструвати своє ідеальне тіло.

Нещодавно Світлана Ходченкова поділилася розкішним кадром, на якому позувала в довгій сукні та босоніжках. Волосся у актриси було розпущене. Великий розріз надав фотографії пікантності.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці:"красива така".

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