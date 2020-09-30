37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", заінтригувала кадром з чужим чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала вельми пікантний кадр. Ефектна блондинка лежала в ліжку з відомим актором Максимом Матвєєвим, який є чоловіком Єлизавети Боярської.

Артисти лежали на білих простирадлах. Світлана закрила очі, а Матвєєв дивився на неї і посміхався. Варто відзначити, що вони досить близько знаходилися один до одного в той момент, коли їх сфотографували.

"Вже можна... "СПОЙЛЕР". СКОРО", - залишила загадковий підпис під постом Ходченкова.

Фото парочки викликало бурхливу реакцію серед шанувальників актриси. Багато хто припустив, що це кадр з нового фільму або вистави. Фолловери нагадали, що Світлана вже грала з Максимом в одному з фільмів.

"Славно як", "Оооо:) відразу згадався фільм "любить - не любить" Клима Шипенко)", "обожнюю ваш дует з часів «любить не любить", "дуже талановита актриса", "я думала, що це Юлія Пересільд", "дуже красивий кадр!",- пишуть користувачі мережі.

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