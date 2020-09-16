Зірка фільмів "Квартал 95", 37-річна актриса Світлана Ходченкова вразила яскравим образом на червоній доріжці кінофестивалю

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Актриса вибрала вельми незвичайний образ для появи на фестивалі. Вона відмовилася від вечірньої сукні, віддавши перевагу брючному костюму і кедам від модного будинку Dior. Поява на вечорі улюблениці публіки в такому вигляді викликала справжній фурор в мережі.

"Прем'єра фільму "Скажи їй" режисер А.Молочников», - підписала знімок Ходченкова.

За годину фото актриси зібрало понад 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"З прем'єрою! Дуже чекаємо в прокаті!", "Головне Посмішка, хоча образ теж добре", "Світлана, як вам вдається з роками ставати все красивіше?", "Гарна така", "Найкрутіший лук на Кінотаврі. Здорово, що фільм тепло зустріли перші глядачі, журналісти. Щирі вітання, Світлана!", "Цікаво, чому вироби від Dior завжди виглядають так, як ніби призначені для людини протилежної статі. Так шикарні, так стильні, але...", "Кеди залікові", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова спантеличила сильною худорбою на одному зі свіжих фото. Актриса поділилася фото, на якому постала в кілька безглуздому вигляді.

Нагадаємо, що роздягнена Світлана Ходченкова побешкетувала в ліжку, ледь прикривши принади подушкою: "що за тигриця!".

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