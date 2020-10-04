Відома модель плюз-сайз Інна Горячковська розбурхала мережу образом кішечки
Як відомо, 26-річна модель не соромиться Показати на камеру своє пишне тіло, пише Politeka.
На новому фото гаряча блондинка попозувала в білій майці і чорних трусиках, виставивши на загальний огляд неосяжне декольте. Щоб надати пікантності знімку Горячковська сіла на білому хутрі. Також, цілком ймовірно, вона виступала в образі кішечки, так як прикрасила своє обличчя.
Колишня дружина зірки "Динамо" Морозюка розбурхала розпусною позою в міні-бікіні: "Ну ти дала, мати"
Розповніла Лорак в тісній сукні з блискіток показала свою фігуру: "Ого, великі..."
Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не..."
Долар почав "качати" гривню, експерти попередили українців: "курс досягне..."
"Найголовніше, насолоджуватися життям і бути щасливим – це все, що має значення», - написала модель.
Фолловери не поскупилися на компліменти від побаченого. Менш, ніж за годину її знімок набрав понад тисячу лайків.
"Хороша картинка вау виглядаєш красиво мила xx», «Виглядає гаряче і сексуально", "Милашка", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, Інна, яка не соромиться показати на камеру свої принади, сполошила кадрами, як миє авто.
Мокра блондинка, вся в піні, розпласталася на капоті машини, вміло орудуючи змиленою мочалкою. Дівчина без тіні збентеження продемонструвала апетитні форми, за що і була нагороджена сотнями "лайків" за лічені хвилини.
"О господи"; "красива"; " хороша картинка вау виглядає красиво xx❤️❤️", - прокоментували фанати пишнотілої красуні.
Нагадавши, спекотна Українка з 15-м розміром підкреслила своє багатство чорним мереживом
Також Politeka писала, що українка з 9-м розміром у мереживній білизні та прозорій сукні не залишила байдужих
А ще Politeka повідомляла, що українка з 9-м розміром без краплі сорому блиснула апетитним бюстом в мереживі