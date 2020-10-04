Відома модель плюз-сайз Інна Горячковська розбурхала мережу образом кішечки

Як відомо, 26-річна модель не соромиться Показати на камеру своє пишне тіло, пише Politeka.

На новому фото гаряча блондинка попозувала в білій майці і чорних трусиках, виставивши на загальний огляд неосяжне декольте. Щоб надати пікантності знімку Горячковська сіла на білому хутрі. Також, цілком ймовірно, вона виступала в образі кішечки, так як прикрасила своє обличчя.

"Найголовніше, насолоджуватися життям і бути щасливим – це все, що має значення», - написала модель.

Фолловери не поскупилися на компліменти від побаченого. Менш, ніж за годину її знімок набрав понад тисячу лайків.

"Хороша картинка вау виглядаєш красиво мила xx», «Виглядає гаряче і сексуально", "Милашка", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Інна, яка не соромиться показати на камеру свої принади, сполошила кадрами, як миє авто.

Мокра блондинка, вся в піні, розпласталася на капоті машини, вміло орудуючи змиленою мочалкою. Дівчина без тіні збентеження продемонструвала апетитні форми, за що і була нагороджена сотнями "лайків" за лічені хвилини.

"О господи"; "красива"; " хороша картинка вау виглядає красиво xx❤️❤️", - прокоментували фанати пишнотілої красуні.

Нагадавши, спекотна Українка з 15-м розміром підкреслила своє багатство чорним мереживом

Також Politeka писала, що українка з 9-м розміром у мереживній білизні та прозорій сукні не залишила байдужих

А ще Politeka повідомляла, що українка з 9-м розміром без краплі сорому блиснула апетитним бюстом в мереживі