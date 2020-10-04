Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров викликав фурор проникливим постом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram ведучий поділився архівними фото і заговорив про своїх вчителів.

"Сьогодні День вчителя... я обожнював математику, тому що вчителька випромінювала тільки добро, позитив і була не просто вчителем, а практично родичем", - розповів Комаров, зазначивши, що з класним керівником можна було говорити не тільки про предмет, а й про життя.

За словами Комарова, його вчителі ніколи не використовували метод батога. Вони вміли зацікавити і мотивувати дітей.

"Хотілося вчитися добре, тому що вчителі правильно розставили пріоритети, вміли зацікавити, кожному давали відчути себе особистістю, грамотно хвалили за успіхи, делікатно робили зауваження за помилки і промахи, не ображали", - додав телеведучий, подякувавши всім учителям за їхню працю.

Всього за 20 хвилин пост Комарова зібрав майже 25 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Який гарний в молодості", "обожнюю, такий красивий", "ви майже не помінялися)", "ти взагалі не змінився", "Дмитро, золоті слова!", "Дімка, не змінився-хотіла написати...дивлюся в коменти, а тут...всі так пишуть. Класно зберігся", - пишуть користувачі мережі.

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