Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров приголомшив зізнанням після поїздки в Шанхай

На своїй сторінці в Instagram Комаров опублікував цікавий фотозвіт з поїздки в Китай і зізнався, що його приємно здивувало, а що по-справжньому шокувало в цій країні, передає Politeka.net.

З плюсів, які телеведучий хотів би втілити і в Україні, Дмитро виділив експрес-потяги, які пересуваються зі швидкістю 300-350 км/год і дозволили б доїхати з Києва до Одеси за пару годин. Шанхай — на думку Комарова, - справжнє місто майбутнього, і українцям варто було б повчитися китайському досвіду по частині будівництва доріг, розв'язок, тротуарів та іншої інфраструктури.

А ось однією з речей, яка неприємно вразила телеведучого, став ринок наречених, де батьки «продають» своїх дітей. Вони збираються в міському парку і кріплять до парасольок анкети своїх синів і дочок, до них підходять інші батьки, читають анкети, просять показати фото, торгуються, дізнаючись, яка зарплата, квартира, машина. Все відбувається, як на базарі.

"З жахом дізнався, що до незаміжніх жінок після 27 офіційно застосовується термін «Шен ню», або «жінка-залишок». Тому після 27 дівчині дуже складно знайти собі пару. А коли батьки або сваха знайшли пару – час йти до астролога. Він оцінить: бути вам разом з коханою, або не бути", — повідав Комаров.

Навіть мільйонери в Китаї не знайомляться з дівчатами самостійно - для цього є спеціальні агентства, в яких працюють «мисливці» за красивими дівчатами. В рамках шоу "Світ навиворіт" телеведучий навіть влаштувався в таке агентство.

"Це дуже сильно вражає. І наштовхує на думку: як же добре, що ми можемо закохуватися, одружуватися без ринку наречених і свах, а своє щастя маємо право шукати самі❤", — підсумував Дмитро Комаров.

Пост за 4 години встиг зібрати 40 тисяч лайків, оцінила відкровлення телеведучого навіть співачка Надя Дорофеєва.

Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" знову приміряв роль холостяка, забувши про молоду дружину: несподівані подробиці.

Як повідомляла Politeka, Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" приголомшив новим відео, Тіна Кароль не стрималася.

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров довів красуню-дружину до істерики екзотичним подарунком: "той ще романтик".