Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров приголомшив зізнанням після поїздки в Шанхай

На своїй сторінці в Instagram Комаров опублікував цікавий фотозвіт з поїздки в Китай і зізнався, що його приємно здивувало, а що по-справжньому шокувало в цій країні, передає Politeka.net.

З плюсів, які телеведучий хотів би втілити і в Україні, Дмитро виділив експрес-потяги, які пересуваються зі швидкістю 300-350 км/год і дозволили б доїхати з Києва до Одеси за пару годин. Шанхай — на думку Комарова, - справжнє місто майбутнього, і українцям варто було б повчитися китайському досвіду по частині будівництва доріг, розв'язок, тротуарів та іншої інфраструктури.

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А ось однією з речей, яка неприємно вразила телеведучого, став ринок наречених, де батьки «продають» своїх дітей. Вони збираються в міському парку і кріплять до парасольок анкети своїх синів і дочок, до них підходять інші батьки, читають анкети, просять показати фото, торгуються, дізнаючись, яка зарплата, квартира, машина. Все відбувається, як на базарі.

"З жахом дізнався, що до незаміжніх жінок після 27 офіційно застосовується термін «Шен ню», або «жінка-залишок». Тому після 27 дівчині дуже складно знайти собі пару. А коли батьки або сваха знайшли пару – час йти до астролога. Він оцінить: бути вам разом з коханою, або не бути", — повідав Комаров.

Навіть мільйонери в Китаї не знайомляться з дівчатами самостійно - для цього є спеціальні агентства, в яких працюють «мисливці» за красивими дівчатами. В рамках шоу "Світ навиворіт" телеведучий навіть влаштувався в таке агентство.

"Це дуже сильно вражає. І наштовхує на думку: як же добре, що ми можемо закохуватися, одружуватися без ринку наречених і свах, а своє щастя маємо право шукати самі❤", — підсумував Дмитро Комаров.

Пост за 4 години встиг зібрати 40 тисяч лайків, оцінила відкровлення телеведучого навіть співачка Надя Дорофеєва.

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Китай. Страна, которая меня в хорошем смысле слова поразила. Я мечтаю, чтобы у нас курсировали такие поезда, а из Киева в Одессу можно было доехать за пару часов. Для Китая такие «телепортации» - реальность. Поезда типа «экспресс», которые передвигаются со скоростью 300-350 км/ч, тут считают даже  старыми, это уже не ноу-хау)) В этой экспедиции я практически забыл о том, что такое внутренний авиаперелет, потому что даже 1000+ километров на поезде – это комфортно, быстро и удобно. Я люблю Шанхай. Город будущего. Когда ходишь по Шанхаю, очень хочется, чтобы у нас перенимали китайский опыт по части строительства дорог, развязок, тротуаров и другой инфраструктуры.  Есть, чему поучиться. Но иногда Китай шокировал. Каким было мое удивление, когда среди небоскребов города будущего я попал в городской парк, где родители… продают детей. Это не преувеличение, а рынок женихов и невест. Родители собираются в городском парке, крепят к зонтам анкеты своих сыновей и дочерей, и «продают». Подходят другие родители, читают анкеты, просят показать фото. Дальше идут торги: какая зарплата, квартира, машина.  Все, как на базаре... Сегодня в 22-45 на 1+1 мы покажем продолжение этой фантастической истории. Сейчас правила стали демократичнее, но для нас не менее странными. «Нет времени знакомиться, много работы, нельзя, так не принято», - какие только оправдания этой традиции я не слышал от современных, продвинутых молодых людей с новыми смартфонами, на дорогих машинах. С ужасом узнал, что к незамужним женщинам после 27 официально применяется термин «шэн ню», или «женщина-остаток». Поэтому после 27 девушке очень сложно найти себе пару. А когда родители или сваха нашли пару – время идти к астрологу. Он оценит: быть вам вместе с любимой, или не быть. Самое интересное, что даже миллионеры с девушками сами не знакомятся - для этого есть специальные агентства, в которых работают «охотники»  за красивыми девушками. Я тоже устроился на работу в такое агентство, чтобы показать вам настоящий #мирнаизнанку современного Китая. Это очень сильно впечатляет. И наталкивает на мысль: как же хорошо, что мы можем влюбляться, жениться без рынка невест и свах, а свое счастье имеем право искать сами❤

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Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" знову приміряв роль холостяка, забувши про молоду дружину: несподівані подробиці.

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