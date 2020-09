View this post on Instagram

Китай. Страна, которая меня в хорошем смысле слова поразила. Я мечтаю, чтобы у нас курсировали такие поезда, а из Киева в Одессу можно было доехать за пару часов. Для Китая такие «телепортации» - реальность. Поезда типа «экспресс», которые передвигаются со скоростью 300-350 км/ч, тут считают даже старыми, это уже не ноу-хау)) В этой экспедиции я практически забыл о том, что такое внутренний авиаперелет, потому что даже 1000+ километров на поезде – это комфортно, быстро и удобно. Я люблю Шанхай. Город будущего. Когда ходишь по Шанхаю, очень хочется, чтобы у нас перенимали китайский опыт по части строительства дорог, развязок, тротуаров и другой инфраструктуры. Есть, чему поучиться. Но иногда Китай шокировал. Каким было мое удивление, когда среди небоскребов города будущего я попал в городской парк, где родители… продают детей. Это не преувеличение, а рынок женихов и невест. Родители собираются в городском парке, крепят к зонтам анкеты своих сыновей и дочерей, и «продают». Подходят другие родители, читают анкеты, просят показать фото. Дальше идут торги: какая зарплата, квартира, машина. Все, как на базаре... Сегодня в 22-45 на 1+1 мы покажем продолжение этой фантастической истории. Сейчас правила стали демократичнее, но для нас не менее странными. «Нет времени знакомиться, много работы, нельзя, так не принято», - какие только оправдания этой традиции я не слышал от современных, продвинутых молодых людей с новыми смартфонами, на дорогих машинах. С ужасом узнал, что к незамужним женщинам после 27 официально применяется термин «шэн ню», или «женщина-остаток». Поэтому после 27 девушке очень сложно найти себе пару. А когда родители или сваха нашли пару – время идти к астрологу. Он оценит: быть вам вместе с любимой, или не быть. Самое интересное, что даже миллионеры с девушками сами не знакомятся - для этого есть специальные агентства, в которых работают «охотники» за красивыми девушками. Я тоже устроился на работу в такое агентство, чтобы показать вам настоящий #мирнаизнанку современного Китая. Это очень сильно впечатляет. И наталкивает на мысль: как же хорошо, что мы можем влюбляться, жениться без рынка невест и свах, а свое счастье имеем право искать сами❤