Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав унікальні та шокуючі кадри з останніми власницями "ніжок-лотосів"

Як передає Politeka.net, телеведучий розповів про моторошну тисячолітню традицію, що існувала в Китаї до 1949 року. Дівчатам, для того щоб вдало вийти заміж і вважатися красивою за тодішніми стандартами, потрібно було мати ніжки-"лотоси". Так, ідеальна довжина стопи була 7 см. 9 см - вже майже межа.

Щоб стопа була маленькою, дівчаткам з дитинства туго бинтували ноги, підтискаючи під стопу всі пальці, крім великого. Під вагою власного тіла кістки пальців тріскалися, і вся стопа змінювала форму.

Сьогодні останнім власницям "золотих лотосів" за 80, і вони не шкодують про свої муки, адже по-іншому своє життя не уявляють.

"Особисто мене ця історія шокувала. Я щасливий, що у нас таких традицій не було. Це яскравий приклад нав'язаних стандартів краси. Головний висновок: дівчата, ми, ваші чоловіки, любимо вас такими, якими вас зробила природа. Не треба нічого ламати, зовсім не обов'язково щось збільшувати або зменшувати. Краса в природності. А історія про "золоті лотоси" за словами китайських же лікарів, на щастя, пішла в історію. У КНР з 1949 ця традиція заборонена. А всім жінкам з ногами "лотосами" я хочу побажати по 100+ років життя, щоб вони встигли розповісти свою унікальну історію всім", — зворушливо підсумував Дмитро Комаров.

"Жееесть. Бідні Дівчата", "який жах 🤦", "Боже... Людина народжується вже ідеальною, навіщо з собою таке робити"," Який жах, 😯 бідні дівчата", "навіть уявити собі складно як вони це пережили, мурашки по шкірі", "Кошмар....це не краса а потворність...жорсткі традиції", - пишуть українці в коментарях.

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