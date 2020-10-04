Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова, яка раніше ділилася секретами схуднення, рясно об'їдається на вихідних

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова з Кривого Рогу, здобула популярність після телепроекту «Холостяк» з Максимом Михайлюком, в якому стала його переможницею.

Зараз дівчина, яка є професійною гімнасткою, активно розвиває свою сторінку в Instagram. Вона регулярно спілкується з фоловерами і ділиться з ними різними знімками, зробленими, як під час фотосесій, так і в повсякденному житті.

Останній знімок виявився саме таким. На вихідних Даша вирушила відпочивати і показала кадр свого дозвілля. На знімку вона сидить за столом, а перед нею стоїть величезна тарілка з вареними раками і келихи пива.

Гімнастка радісно позує на камеру, сховавши обличчя за круглими сонцезахисними окулярами.

"Від'їсти щоки за вихідні-done", - підписала вона фотографію.

Фолловери не залишилися осторонь і почали коментувати побачене.

"Обожнюю раки😋», «Так не можна з людьми💔 💔 💔 💔", " ой, трохи слиною не вдавилася... Обожнюю», «Запроси мене на вечерю😛», "Красотуля", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-10 «Даша Ульянова вразила чудовими формами в» прозорому" боді.

"Даша, Розкажи, Як ти схудла?". Це один з найбільш топових питань від вас мені. Давайте поговоримо про це... А ще, знали б ви, як я не хотіла виставляти друге фото. Мені здається, що це було не зі мною. Але з іншого боку, хочу, щоб ви реально розуміли, що немає нічого неможливого", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ульянова вирішила показати, як саме вона схудла. Результат справив ефект бомби серед її шанувальників.

Нагадавши, переможниця" Холостяка " Даша в мікро-бікіні показала зайве на відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Даша з "Холостяка" показала карколомний шпагат посеред вулиці, приділивши навіть Волочкову.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Даша в мокрому мікро-бікіні здивувала одкровенням.