Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, которая ранее делилась секретами похудения, обильно объедается на выходных

Как передает Politeka.net, Даша Ульянова из Кривого Рога, обрела популярность после телепроекта «Холостяк» с Максимом Михайлюком, в котором стала его победительницей.

Сейчас девушка, которая является профессиональной гимнасткой, активно развивает свою страницу в Инстаграм. Она регулярно общается с фолловерами и делится с ними различными снимками, сделанными, как во время фотосессий, так и в повседневной жизни.

Последний снимок оказался именно таким. На выходных Даша отправилась отдыхать и показала кадр своего досуга. На снимке она сидит за столом, а перед ней стоит огромная тарелка с вареными раками и бокалы пива.

Гимнастка радостно позирует на камеру, спрятав лицо за круглыми солнцезащитными очками.

«Отъесть щеки за выходные- done», - подписала она фотографию.

Фолловеры не остались в стороне и принялись комментировать увиденное.

«Обожаю раки😋», «Так нельзя с людьми 💔💔💔💔», «Ой, чуть слюной не подавилась... Обожаю», «Пригласи меня на ужин 😛», «Красотуля», - пишут в сети.

Напомним, победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова поразила восхитительными формами в «прозрачном» боди.

"Даша, расскажи, как ты похудела?". Это один из самых топовых вопросов от вас мне. Давайте поговорим об этом... А ещё, знали бы вы, как я не хотела выставлять второе фото. Мне кажется, что это было не со мной. Но с другой стороны, хочу, чтобы вы реально понимали, что нет ничего невозможного", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ульянова решила показать, как именно она похудела. Результат произвел эффект бомбы среди ее поклонников.

Напомним, победительница "Холостяка" Даша в микро-бикини показала лишнее на отдыхе.

Как сообщала Politeka, Даша из "Холостяка" показала сногсшибательный шпагат посреди улицы, уделав даже Волочкову.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Даша в мокром микро-бикини удивила откровением.