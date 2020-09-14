Бывшая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова отправилась на прогулку на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

На фотографии Даша позирует на яхте, на ней – раздельный откровенный купальник, модель стоит на одной ноге, руками девушка схватилась за корабельный мостик.

"Хочу высказать неимоверную благодарность всем, кто посоветовал взять в аренду яхту и насладиться морской прогулкой. Яхты отправляются с Морского вокзала. Есть разные варианты: экскурсионные и для релакса, групповые на разное количество людей и индивидуальные. Мы взяли индивидуальный тур и поплыли в открытое море 🌊 Приятный бриз, красивенный закат и катание на волнах - все было идеально. Кстати, вода подальше от берега -очень чистая. Поэтому, однозначно, рекомендую. Любите морские прогулки? Или предпочитаете отдыхать на пляжах?", – написала она.

Фанаты оценили свежее фото звезды и за 20 минут поставили под публикацией более четырех тысяч лайков. Однако, их мнения в комментариях разделились.

"Вауу🤤🤤🤤❤️❤️❤️❤️❤️ На этой яхте половина киевских эскортниц побывало ) Теперь понятно, с кем ты "встречаешься" Гарна Как красиво Класна Даш привези магнитик я очень люблю морские прогулки фото топ", – пишут они.

Politeka писала, что Даша Ульянова взбудоражила откровенной позой. У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Даша была одета в халатик. Она сидела на стуле-кушетке, закинув ножки. Особой пикантности кадру придал тот факт, что Ульянова задрала халатик, оголив свои стройные ножки, и немного распахнула, намекнув на то, что под халатом ничего нет.

Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала свой идеальный отпуск Девушка стала популярна сразу после шоу. А скандальный финал лишь прибавил ей популярности. Даша рассталась с Максом Михайлюком сразу после шоу, узнав о его интимной связи с одной из участниц еще во время съемок одного из эфиров.

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