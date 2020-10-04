Скандальная российская актриса Кристина Асмус озадачила почитателей, показавшись в экстремально откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, новый снимок знаменитости появился на ее странице в Инстаграм.

"На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... 🤪🙈 Но когда тебя окружают потрясающие и нахрен сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!!", – подписала снимок Кристина.

Отметим, что на фотографии Кристина одета в трико телесного цвета, которое чильно облегает стройное тело певицы, выгодно подчеркивая каждый чувственный изгиб ее соблазнительной фигуры.

На голове у звезды – две "гульки", актриса использовала яркий макияж, особенно выделяется цвет помады на губах девушки.

Поклонники моментально отреагировали на новый пост знаменитости, поставив лайки и оставив разнообразные комментарии: от хвалебных до язвительных.

"🔥🔥🔥 ХА ХА ХЕЙ ПРИВЕТ РЕБЯТКИ ❤️ Леди Гага Какая милая Кристина!!!)💥🔥 без Вас это шоу потерпело бы изюминку!!! Любим!!!👐❤ Образ потрясающий у вас🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Strepitosa! Потрясающая!😍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Вот это прическа 😄 А макияж классный 👏 Какая зайка 😛✌️😍 Кристина,вы красавица.Яркая,солнечная,привлекательная.Вы классная.Я сегодня буду смотреть золото Геленджика.Я очень люблю эту программу.☺️👍♥️😘 А без одежды краше", – написали они.

Ранее мы писали, что аопулярная российская актриса Кристина Асмус рассказала, из-за чего ей приходится сильно нервничать. Об этом она рассказала у себя в Инстаграм, сопроводив пост милым фото, на котором артистка позировала в светлых штанах и белой футболке.

"Я ненавижу опаздывать! Но в связи со спецификой профессии и по 450 съёмок в день, репетиций, примерок, спектаклей и встреч в разных концах Москвы...со мной это происходит регулярно", - призналась звезда.

По ее словам, она все равно старается не опаздывать более чем на 10-15 минут. Но даже в этом случае сильно изводит себя, после чего много раз извиняется перед теми, кому пришлось ждать. Асмус признается, что такая привычка у нее еще со школы, где нужно было всегда приходить заранее. Актриса также добавила, что опоздание – это худшее ощущение для нее.

За час пост актрисы собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов и собственных мыслей на этот счет.

Напомним, что Асмус после развода с Харламовым показала хищную натуру, эффектно присев на камеру: «Раздадим жару!».

Как сообщала Politeka, известный актер публично распустил руки, фото смутило сеть.

Также Politeka писала, что скандальная Асмус в дерзком мини сразила наповал цветущим видом: «Счастливая после того, как мужик трогал?».