Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, взбудоражила сеть откровенным фото

Как передает Politeka.net, архивный снимок красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сфотографировала свое тело в мини-бикини, засветив самые сладкие места. Судя по фото, оно было сделано во время отдыха на Шри Ланке. На фоне виднелись пальмы и закат, а сама Наталья лежала и наслаждалась видами на шезлонге.

«Хочется опять эти закаты, а не вот это вот все...», - подписала фото Фриске, сообщив, что она заболела.

За час пост Натальи собрал почти тысячу лайков. В комментариях ее стали поддерживать и желать крепкого здоровья.

«Да ладно вам, погода пока стоит отличная! Наслаждайтесь! Не грустите, все будет! Тельцы вперёд!», «Хочется туда с тобой дорогая моя», «Выздоравливайте скорее! Крепкого здоровья», «Наташенька, возобнови блок с кулинарией», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Фриске недавно стала крестной мамой девочки по имени Анастасия. Об этом женщина рассказала у себя в соцсетях, поделившись фото, на котором убаюкивала ребенка, сладко сопевшего у нее на руках.

Отметим, что у самой Натальи пока нет детей, но есть племянник – сын Жанны и Дмитрия Шепелева Платон.

Напомним, что сестра Жанны Фриске взбудоражила смелым купальником: "Ах, какая девушка".

Как сообщала Politeka, Шепелев издевался над больной Фриске, всплыли скандальные детали: "Ты страшная...".

Также Politeka писала, что раздетая сестра скончавшейся Фриске поведала о своей мечте.