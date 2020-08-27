Молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске 34-річна Наталя блиснула ідеальною фігурою на пляжі
Як передає Politeka.net, красуня поділилася з шанувальниками фото, на якому постала практично оголеною. Дівчина стояла спиною до камери. На ній був одягнений мікро-купальник, який практично нічого не прикривав. "П'яту точку" Наталії змогли розгледіти всі бажаючі. Дівчина була мокра, ймовірно, тільки вилізла з води. Вона йшла в бік каменів. Кадр виглядав вражаюче.
"Найгірше почуття - це коли хтось змусив відчувати тебе таким особливим вчора і таким непотрібним сьогодні", - підписала знімок Наталя.
За день її фото зібрало понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів, слів підтримки, а також критики.
"Чудовий кадр і Наталія", "А для когось ти завжди особлива, люблю", «пам'ятаю, пам'ятаю цей момент», «Ах, яка дівчина, яка дівчина)», «Наташа, обажаю», "Краса в красі", "Де Жанна, і де сестра, нічого схожого! Жанна-красивий ангел!» ,- пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Наталія Фріске зробила собі величезне тату на нозі. Дівчина зізналася, що два роки виношувала цю ідею, і ось нарешті зважилася на зміни. Тепер на стегні Фріске красується тигр.
Нагадаємо, що Наталія Фріске вразила рідкісним архівним фото: "чому саме вона?».
Як повідомляла Politeka, Наталію Фріске помітили в улюбленій сукні померлої сестри: "а кому ще їх носити?".
Також Politeka писала, що сестра Жанни Фріске зганьбилася виступом у сукні покійної співачки: "який кошмар... Навіщо?".