Молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске 34-річна Наталя блиснула ідеальною фігурою на пляжі

Як передає Politeka.net, красуня поділилася з шанувальниками фото, на якому постала практично оголеною. Дівчина стояла спиною до камери. На ній був одягнений мікро-купальник, який практично нічого не прикривав. "П'яту точку" Наталії змогли розгледіти всі бажаючі. Дівчина була мокра, ймовірно, тільки вилізла з води. Вона йшла в бік каменів. Кадр виглядав вражаюче.

"Найгірше почуття - це коли хтось змусив відчувати тебе таким особливим вчора і таким непотрібним сьогодні", - підписала знімок Наталя.

За день її фото зібрало понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів, слів підтримки, а також критики.

"Чудовий кадр і Наталія", "А для когось ти завжди особлива, люблю", «пам'ятаю, пам'ятаю цей момент», «Ах, яка дівчина, яка дівчина)», «Наташа, обажаю», "Краса в красі", "Де Жанна, і де сестра, нічого схожого! Жанна-красивий ангел!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталія Фріске зробила собі величезне тату на нозі. Дівчина зізналася, що два роки виношувала цю ідею, і ось нарешті зважилася на зміни. Тепер на стегні Фріске красується тигр.

Нагадаємо, що Наталія Фріске вразила рідкісним архівним фото: "чому саме вона?».

Як повідомляла Politeka, Наталію Фріске помітили в улюбленій сукні померлої сестри: "а кому ще їх носити?".

Також Politeka писала, що сестра Жанни Фріске зганьбилася виступом у сукні покійної співачки: "який кошмар... Навіщо?".