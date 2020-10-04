Історія з "вагітністю" нової пасії Леонардо Ді Капріо отримала несподіване продовження

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Як відомо, зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо закрутив роман з 22-річною моделлю Камілою Морроне.

Вперше пару засікли на церемонії "Оскар-2020", куди Леонардо протягом 14 років приходив тільки з мамою. Більш того, ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито Каміла знаходиться в цікавому становищі.

Однак, ці чутки розвіялися після того, як з'явилися свіжі знімки з Камілою Морроне з Голлівуду.

Так, молода модель для прогулянки вибрала довге чорне плаття з глибоким декольте, щоб показати фанатам, що вони не чекають з Ді Капріо поповнення в родині.

"Батьківство Лео Ді Капріо відкладається! Це його дівчина Каміла Морроне вчора на прогулянці в Лос-Анджелесі. Як видно, про вагітність говорити немає приводу",-інформує Telegram-канал"тільки нікому".

Відзначимо, що раніше сама Каміла недвозначно натякнула на свої відносини зі старшим чоловіком, заявивши: "у Голлівуді та й у всьому світі було і є стільки пар з великою різницею у віці! Я вважаю, що люди повинні заводити відносини з тими, з ким вони хочуть, і не звертати уваги на забобони".

У Голлівуд дорогу Камілі проклав її вітчим Аль Пачіно. Мати дівчини розлучилася з її батьком в 2006 році, і після цього у неї був роман з Аль Пачіно протягом 10 років. У Морроне з Аль Пачіно дуже теплі стосунки, і вона називає його своїм вітчимом.

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