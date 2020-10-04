История с "беременностью" новой пассии Леонардо Ди Каприо получила неожиданное продолжение

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Как известно, звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо закрутил роман с 22-летней моделью Камилой Морроне.

Впервые пару засекли на церемонии "Оскар-2020", куда Леонардо на протяжении 14 лет приходил только с мамой. Более того, СМИ начали распространять информацию о том, что якобы Камила находится в интересном положении.

Однако, эти слухи развеялись после того, как появились свежие снимки с Камилой Морроне из Голливуда.

Так, молодая модель для прогулки выбрала длинное черное платье с глубоким декольте, чтобы показать фанатам, что они не ждут с Ди Каприо пополнение в семье.

"Отцовство Лео Ди Каприо откладывается! Это его девушка Камила Морроне вчера на прогулке в Лос-Анджелесе. Как видно, о беременности говорить нет повода", - информирует Telegram-канал "Только никому".

Отметим, что ранее сама Камила недвузначно намекнула на свои отношения со старшим мужчиной, заявив: "В Голливуде да и во всем мире было и есть столько пар с большой разницей в возрасте! Я считаю, что люди должны заводить отношения с теми, с кем они хотят, и не обращать внимания на предрассудки".

В Голливуд дорогу Камиле проложил ее отчим Аль Пачино. Мать девушки развелась с ее отцом в 2006 году, и после этого у нее был роман с Аль Пачино на протяжении 10 лет. У Морроне с Аль Пачино очень теплые отношения, и она называет его своим отчимом.

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