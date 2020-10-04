Українці стикаються з новими проблемами при поповненні карт

Про це у своєму негативному відгуку, який з'явився на порталі Мінфін, розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, проблеми почалися після поповнення картки через термінал ПриватБанку.

"30 вересня о 9.20-9.30 ранку поповнювала карту іншої людини через термінал ПриватБанку (по вул.Єреванська, 14, «Екомаркет») на суму 150 грн. Внесла 120 грн, потім 5 грн — термінал не прийняв 5 грн, поки я діставала наступну купюру — термінал, не закінчивши операцію просто «перейшов» на головний екран. Я сторопіла. Але гроші-то перевести треба, вводжу 200 грн — платіж пройшов, паралельно дзвоню 3700, але здачу на телефон не видав", - розкрила деталі НП.

Жінка також додала, що кілька разів зверталася на гарячу лінію Приватбанку і залишила заявки на повернення коштів, які зникли після проблем з терміналом.

"Підсумок: 48 грн (здачу з 200 грн) — повернули в той же день. А ось 120 грн - в статусі вказано термінал чекає інкасації. Дзвоню оператору-кажуть так 120 грн пішли на карту людини, якій я повинна була 150 грн перевести!!! Людина дуже порядна-другу суму отримав точно. Питання, де мої гроші?",- задалася вона питанням в кінці свого негативного відгуку.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. За результатом вас проінформуємо. З повагою, ПриватБанк", - відреагував на скаргу співробітник Державного банку.

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