Новая пенсионная система, которую анонсировало правительство, будет действовать не для всех категорий пенсионеров

Об этом заявил в эфире Украина 24 эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский, передает Politeka.

По его словам, новая система будет внедрена не для всех и не сразу.

"Идет речь о так называемых профессиональных накопительных фондах, они будут касаться только тех, кто работает на вредных производствах. Пока нет законопроекта, который бы вводил обязательную государственную накопительную систему для всех граждан. Там будет идти речь о тех, кто моложе 35 лет", – указал Павловский.

Также он полагает, что вначале систему "протестируют" на отдельных украинцах.

"Сначала протестируют на профессиональных системах для отдельных категорий людей, потом, если будет удачно, внедрят для других", – предположил Андрей Павловский.

Кроме того, эксперт отметил риски введения накопительной системы во время кризиса.

"Есть много угроз. Например, представители МВФ, Мирового банка неоднократно писали руководителям Украины, чтобы они не торопились в условиях войны и экономического кризиса внедрять накопительную пенсионную систему. Опыт восточноевропейских стран, которые это делали во время кризиса, показывает, что эти системы могут превратиться в одну большую финансовую пирамиду. Чтобы они были успешными, нужно, чтобы доходность на накопительных счетах хотя бы на 3% превышала средний уровень инфляции", – подытожил Андрей Павловский.

Ранее мы писали, что по словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, солидарную систему в стране хотят сбалансировать накопительным уровнем.

"Это когда есть собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы. Например, по два взноса в первый год – 2% взносы из зарплаты и 2% заплатит работодатель. Я могу в ежедневном режиме видеть эти средства, которые должны вкладываться, работать как долгий инвестиционный ресурс", – объяснила чиновница.

Министр утверждает, что нововведение принесет ощутимую прибавку к пенсиям украинцев.

"Если ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже показывая большую официальную зарплату, выплачивая взносы и приобретая стаж, это будет 20-30% от моей зарплаты перед пенсией. Например, при зарплате 10 тысяч – это 3 тысячи пенсии", – добавила министр.

В ПФУ отчитались о начале финансирования пенсий в октябре. В ведомстве подчеркнули, что на выплаты уже было направлено 1,2 млрд гривен.

"1 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

В ПФУ также добавили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому украинцу дату выплаты в установленном порядке.

Напомним про выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат.

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали о важных нюансах о льготной пенсии в Украине.

Также Politeka писала, что огромный разрыв в размере пенсий женщин и мужчин, украинцев добили суммами.