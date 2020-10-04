Міносвіти затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року
Про це передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Центру оцінювання якості освіти.
Згідно з наказом Міністерства, реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.
Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.
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Зазначається, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії та завершиться 15 червня з тестування з географії.
- тести з іспанської, німецької, французької мови відбудуться 24 травня
- з англійської мови - 25 травня
- з математики - 28 травня
- з української мови, української мови та літератури - 1 червня
- з історії України - 4 червня,
- з фізики - 7 червня,
- з біології - 10 червня.
Інформацію про результати ЗНО розмістять до 30 червня 2021 року.
Раніше ми повідомляли, у 2020 році у ЗНО взяли участь майже 380 000 випускників, найпопулярнішими предметами були українська мова та література, історія та математика.
ЗНО з історії України цього року складали 178,7 тисячі осіб, це 67,9% від зареєстрованих. Провалили тестування з цього предмету 13,2% випускників - 26,6 тисячі осіб. Це найвищий показник серед усіх предметів, виходить, що історію українські школярі знають найгірше.
ЗНО з математики складали 152,2 тисячі осіб (81,8% становила фактична явка) і 19,3 тисячі з них тест провалили - 12,7%.
Нагадавши, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."
Також Politeka писала, що ЗНО-2020: абітурієнти отримають великі виплати за результати тестів, «до 100 тисяч гривень»