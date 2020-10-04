Міносвіти затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Про це передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Центру оцінювання якості освіти.

Згідно з наказом Міністерства, реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Зазначається, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії та завершиться 15 червня з тестування з географії.

тести з іспанської, німецької, французької мови відбудуться 24 травня

з англійської мови - 25 травня

з математики - 28 травня

з української мови, української мови та літератури - 1 червня

з історії України - 4 червня,

з фізики - 7 червня,

з біології - 10 червня.

Інформацію про результати ЗНО розмістять до 30 червня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, у 2020 році у ЗНО взяли участь майже 380 000 випускників, найпопулярнішими предметами були українська мова та література, історія та математика.

На тестування з української мови та літератури зареєструвалося майже 370 000 осіб, але явка склала 77,4% - прийшли 275,1 тисячі осіб. Не змогли скласти тест майже 23 000 дітей (8,3%), а це означає, що вони не зможуть вступити до вищих навчальних закладів.

ЗНО з історії України цього року складали 178,7 тисячі осіб, це 67,9% від зареєстрованих. Провалили тестування з цього предмету 13,2% випускників - 26,6 тисячі осіб. Це найвищий показник серед усіх предметів, виходить, що історію українські школярі знають найгірше.

ЗНО з математики складали 152,2 тисячі осіб (81,8% становила фактична явка) і 19,3 тисячі з них тест провалили - 12,7%.

Нагадавши, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."

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