Відома модель Сьюзі Кортес, яка є господинею найкрасивіших сідниць, показала себе на радість фанатів

На фото Кортес сиділа на колінах і розвернулася боком. Модель демонструвала на килимку свої апетитні сідниці, а волосся залишила розпущеним. На тлі можна побачити ліжко, швидше за все модель здалася в спальні. Фото вийшло досить цікавим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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"Привіт, хлопці", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"У такої жінки гарний бум-бум, цей бум-бум ідеальний", "приголомшлива краса", "ти дуже смачна, Сьюзі", "Дві багатих кулі, моя любов", "Ти така збуджена, Сьюзі! Я закоханий у ваш екрюпо!", "Ця ефектна брюнетка", "ти хороша Мамасіта", "є та жінка", "і Сьюзі Кортез, яка ти красива".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, повеселилася на зйомці в новому образі на вулиці.

На новому кадрі Кортез позувала лише в короткій маєчці жовтого кольору і з невеликим м'ячем в руках, який прикривав її гідності замість одягу:

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць розпалила видами в "невидимому" бікіні

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць показала розкішне тіло в мереживі зі спальні

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