Головний герой шоу " Холостяк-10" Максим Михайлюк поділився вперше за довгий час новим кадром з фотосесії

Чоловік після проекту "Холостяк" довгий час перебував у центрі обговорень через свій вчинок. Пілот не тільки мав інтимний зв'язок на зйомках шоу, але ще і розлучився через це з Дашею, яку вибрав у фіналі.

При цьому довго з цієї причини Макс не засмучувався - через пару тижнів завів стосунки з Дариною Хлистун. Дівчина є молодою супермоделлю і вже брала участь в кращих показах. Тому увага до пари була дуже підвищена.

Деякий час Макс навіть припинив вести соціальні мережі, щоб уникнути скандалів і бурхливих обговорень під постами, а кілька годин тому Макс нарешті поділився новим фото, зробленим під час фотосесії. Позуючи в класичному стриманому образі - в білій сорочці і чорних брюках, він виглядав дуже стильно.

Ось що пишуть користувачі:

"Макс ти класний!; Красиві риси обличчя😋; красивий; Ох, вже й погляд... Аж мурашки по шкірі 😁; обожнюю чорно білі фото. Ідеально 😍в них стільки сенсу🥰; Агонь👏🏻Агонь 👏👏👏; Красень😍 твій погляд робить🔥; Нічого додати, просто погоджуся з усіма 👆🤩🤩; Макс ти красава так тримати 👍🙌; 😍🔥навіщо; 👍👍👍 неймовірно приємне враження!!!; Красунчик; Ммм красунчик 😍❤️; че такий злісний, бро 😉" »

Ми також писали, що тепер Хлистун і Михайлюк не приховують свій роман. У мережі з'явилося їх спільне фото, зроблене в Одесі, а також на відпочинку після відпустки. Пара часто проводить романтичні вечори разом, світиться на публіці під час побачень, проте подробиці про свої стосунки не розкриває.

Як відомо, чутки про нову кохану Макса виникли дуже давно, практично відразу ж після того, як друг "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею. Після пара сама прокоментувала стосунки, але подробиць розкривати не стала.

Сьогодні ж, в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Макса, кілька годин тому також з'явилося спільне Селфі Даші з Максом. Потім увагу фанатів привернув ролик з машини, який зняв чоловік. Він показав, як вона дуріє в домашньому вигляді на домашньому сидінні і весело підспівує відомої пісні. Варто також відзначити наряд моделі-коротке чорне плаття вдало підкреслило її фігуру, струнка Даша виглядала дуже мило і навіть молодше свого віку.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

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