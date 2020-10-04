Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк поделился впервые за долгое время новым кадром с фотосессии

Мужчина после проекта «Холостяк» долгое время находился в центре обсуждений из-за своего поступка. Пилот не только имел интимную связь на съемках шоу, но еще и расстался из-за этого с Дашей, которую выбрал в финале.

При этом долго по этой причине Макс не печалился – спустя пару недель завел отношения с Дарьей Хлистун. Девушка является молодой супермоделью и уже принимала участие в лучших показах. Поэтому внимание к паре было очень повышено.

Некоторое время Макс даже прекратил вести социальные сети, чтобы избежать скандалов и бурных обсуждений под постами, а несколько часов назад Макс наконец-то поделился новым фото, сделанным во время фотосессии. Позируя в классическом сдержанном образе – в белой рубашке и черных брюках, он выглядел очень стильно.

Вот что пишут пользователи:

«Макс ты классный!; Красивые черты лица😋; Красивый; Ох, уж и взгляд... Аж мурашки по коже 😁; Обожаю черно белые фото. Идеально 😍в них столько смысла🥰; Агонь👏🏻Агонь 👏👏👏; Красавец😍 твой взгляд делает🔥; Нечего добавить, просто соглашусь со всеми 👆🤩🤩; Макс ты красава так держать 👍🙌; 😍🔥зачем; 👍👍👍 невероятно приятное впечатление!!!; Красавчик; Ммм красавчик 😍❤️; че такой злобный, бро 😉».

Мы также писали, что теперь Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман. В сети появилось их совместное фото, сделанное в Одессе, а также на отдыхе после отпуска. Пара часто проводит романтичные вечера вместе, светится на публике во время свиданий, тем не менее подробности о своих отношениях не раскрывает.

Как известно, слухи о новой возлюбленной Макса возникли очень давно, практически сразу же после того, как друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото из отдыха, на котором Макс позировал с молодой красоткой. После пара сама прокомментировала отношениях, но подробностей раскрывать не стала.

Сегодня же, в социальной сети Инстаграм в разделе Стори Макса, несколько часов назад также появилось совместное селфи Даши с Максом. Затем внимание фанатов привлек ролик из машины, который снял мужчина. Он показал, как она дурачится в домашнем виде на домашнем сидении и весело подпевает известной песни. Стоит также отметить наряд модели - короткое черное платье удачно подчеркнуло ее фигуру, стройная Даша выглядела очень мило и даже моложе своего возраста.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы..."