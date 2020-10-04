Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам про своє особисте життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Стархіт.

Так, виконавиця повідомила, що безперервно думає про свого зіркового чоловіка Костянтина Меладзе.

"Костя завжди в моєму серці. У нього завжди є своя думка, На підставі якого він приймає рішення. Це стосується і близьких питань, і робочих. Я це приймаю і поважаю", - зазначає Віра.

Віра стверджує, що Меладзе мріє проводить з нею якомога більше часу.

"Мрія Костянтина-бути зі мною 24/7, чим довше, тим краще. У мене така щаслива сім'я. Які сварки? Ми-грузин і українка. У нас пристрасть", - стверджує співачка.

Також співачка відреагувала на те, що Костянтину приписують з роман з солісткою "ВІА Гри" Ерікою Герцег.

"Захоплююся здібностями свого чоловіка. Він встигає керувати офісом, курирувати п'ять своїх проектів, бути наставником в "Голосі", писати пісні, знімати кліпи, випускати релізи, затверджувати весь контент, займатися дітьми, піклуватися про брата, сестру, батьків, племінників, брати участь у всьому, що відбувається в моєму житті, допомагати в наших сімейних питаннях і ще, за словами преси – погулювати з Ерікою! Ну просто браво, товариші, спасибі, відкрили очі", - гідно відповіла Віра.

Раніше ми писали, що співачка Віра Брежнєва з ідеальною зовнішністю викликала бурхливі суперечки в мережі. В Instagram був опублікований знімок Брежнєвої, де крупним планом показано її обличчя. Блакитноока блондинка постала без косметики з красиво укладеними локонами.

Неозброєним оком помітно, наскільки ідеальна її бархатиста, немов персик, шкіра, а зморшки відсутні зовсім.

"38-річна Віра Брежнєва явно знає паролі і бачить орієнтири всіх секретів ідеального зовнішнього вигляду і показує це на своєму прикладі. Жодної зморшки! Як їй це вдається?",- йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі порівняли віру з українською актрисою Ольгою Сумською, якій місяць тому "стукнуло" 54 - але вона все також хороша.

Відома співачка Віра Брежнєва показала себе і "сестру-близнючку", яка у неї могла б бути. На кадрах Віра позувала в чорній сукні. Зірка віддзеркалила себе, тому в ролику з'явилися дві Брежнєвих. Співачка потанцювала під популярну пісню і показала ідеальні ніжки, адже наряд був коротким, з великим декольте і без білизни. Відео вийшло ефектним і навіть спокусливим, Віра розважилася на всі 100.

Нагадавши, Віра Брежнєва несподівано скрасила дозвілля Помолоділого Кіркорова, Полякова оцінила: "красиві ноги!"

Як повідомляла Politeka, юна дочка Віри Брежнєвої в тісному ТОПі спокусила нічними кадрами: "Вся в маму».

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