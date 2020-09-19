Размер пенсий у мужчин и женщин по некоторым статьям отличается в четыре раза

Как передает Politeka.net, об этом замглавы КГГА Марина Хонда рассказала в ходе презентации гендерного паспорта Киева, сообщила пресс-служба ведомства. По словам чиновницы, в рамках проекта специалисты планируют собрать факты и выявить все разрывы между социальными группами. На основании этой информации в дальнейшем будут планировать городской бюджет.

Так по словам замглавы администрации, в Киеве жиут 696 896 пенсионеров. Большую часть, порядка 424 тысяч составляют женщины, однако мужское население получает куда большие пенсионные выплаты. Так мужчины в среднем получают пенсию по возрасту в 5104 гривны, а женщины - всего 3541 гривен.

Самая значительная разница наблюдается в объемах выплат за выслугу лет. Если мужчины в этой категории получают в среднем 10,4 тысячи гривен, в четыре раза больше, чем женщины - 2,6 тысячи.

Киевляне обоих полов получают примерно одинаковые социальные выплаты - до 1,6 тысячи гривен. Мужчины получают больше денег при инвалидности - 3777 гривен против 2624 гривен у женщин. В то же время, у мужчин-пенсионеров в среднем меньшие выплаты при потере кормильца - 2228 гривен против 3542 гривен у женщин.

В 2020 году украинских пенсионеров ждет еще одно повышение - в декабре пенсии увеличатся в связи с ростом прожиточного минимума. По подсчетам социологов, около трех миллионов граждан начнут получать в месяц не менее 1769 гривен. А максимальная пенсия, составляющая 10 минимальных, станет больше на 570 грн.

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