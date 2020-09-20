Украинцам уже объяснили, зачем в стране нужно повышать пенсионный возраст
Такое заявление сделала нардеп Галина Третьякова, пишет Апостроф.
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По ее словам, украинцам надо повысить пенсионный возраст, поскольку они не успеют накопить необходимое количество страхового стажа для назначения выплат от государства.
Третьякова в общении с журналистами также напомнила, что в Украине есть три пенсионных возраста: 60, 63 и 65 лет, которые зависят от страхового стажа.
«Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – отметила нардеп.
Поэтому в 2030-2040 годах, как предупреждает Галина Третьякова, больше половины украинцев не успеют накопить стаж для выплаты пенсии по формуле. Если у человека будет 25 лет стажа, он может выйти на заслуженный отдых в 63 года, а если этого стажа не будет – только через два года.
Ранее мы рассказывали о новых доплатах к пенсиям украинцев.
Так, в Пенсионном фонде анонсировали доплаты до 400 гривен украинцам в возрасте от 75 до 80 лет. Известно, что надбавки к пенсиям начнут выплачивать уже с 1 июля 2021 года.
"16 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление" Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем". С 1 июля 2021 г. пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен", - предупредили украинцев в ПФУ.
Не стоит забывать, что пенсионеры в возрасте от 80 лет получают ежемесячную надбавку в размере 500 гривен к своим выплатам.
Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о доплатах к пенсиям, кто получит больше денег
Как сообщала Politeka, повышение пенсий под вопросом, украинцев предупредили о новых проблемах
Также Politeka писала, что перерасчет пенсий и новые надбавки, в ПФУ рассказали, кого будут радовать