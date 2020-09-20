Украинцам уже объяснили, зачем в стране нужно повышать пенсионный возраст

Такое заявление сделала нардеп Галина Третьякова, пишет Апостроф.

По ее словам, украинцам надо повысить пенсионный возраст, поскольку они не успеют накопить необходимое количество страхового стажа для назначения выплат от государства.

Третьякова в общении с журналистами также напомнила, что в Украине есть три пенсионных возраста: 60, 63 и 65 лет, которые зависят от страхового стажа.

«Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – отметила нардеп.

Поэтому в 2030-2040 годах, как предупреждает Галина Третьякова, больше половины украинцев не успеют накопить стаж для выплаты пенсии по формуле. Если у человека будет 25 лет стажа, он может выйти на заслуженный отдых в 63 года, а если этого стажа не будет – только через два года.

Ранее мы рассказывали о новых доплатах к пенсиям украинцев.

Так, в Пенсионном фонде анонсировали доплаты до 400 гривен украинцам в возрасте от 75 до 80 лет. Известно, что надбавки к пенсиям начнут выплачивать уже с 1 июля 2021 года.

"16 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление" Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем". С 1 июля 2021 г. пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен", - предупредили украинцев в ПФУ.

Не стоит забывать, что пенсионеры в возрасте от 80 лет получают ежемесячную надбавку в размере 500 гривен к своим выплатам.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о доплатах к пенсиям, кто получит больше денег

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