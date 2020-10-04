Популярна модель і актриса Памела Андерсон вирішила "зануритися в минуле"

Відповідний знімок зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

Фото, яке Памела Андерсон опублікувала в мікроблозі, було зроблено, ймовірно, на піку популярності актриси, яка тоді була зіркою серіалу "Рятувальники Малібу".

На знімку молода Памела Андерсон позує на тлі океану, а з одягу на зірці лише монокіні, який зайвий раз підкреслює розкішні форми популярної актриси.

В якості підпису до знімка Памела Андерсон процитувала відомого в Сполучених Штатах прозаїка Анаіс Нін.

"Я відчуваю себе трохи схожою на місяць, яка на мить опанувала тобою, а потім повернула тобі твою душу. Не люби мене. Не можна любити місяць. Якщо ти підійдеш занадто близько до мене, я заподію тобі біль", - йдеться в підписі до публікації.

Варто додати, що за сім годин шанувальники Памели Андерсон встигли залишити більше 12 тисяч лайків під знімком.

Раніше ми розповідали, як Памела Андерсон похвалилася ідеальною формою в спортзалі.

Так, красуня порадувала знімком в сторіз, в якому вона позує в купальнику.

Красуня злегка вигнулася, демонструючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка спиралася руками і ногами об тренажер. Модель різко повернула голову вбік, чому її волосся лягло красивою хвилею на обличчі.

Нагадавши, Памела Андерсон відчинила прозорий халатик, заманюючи в басейн

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон в тісному купальнику прийняла жарку позу біля тренажера

Також Politeka повідомляла, що волога Памела Андерсон зачарувала розкутим виглядом топлес