Долар і євро розкидало, НБУ вразив новим курсом валют: що буде з гривнею після вихідних

Курс валют в Україні 4 жовтня приготується до стрибка, Долар після вихідних накинеться на гривню з "подвоєною" силою.



Так, стодоларова купюра після вихідних трохи піддасть тиску: +0,65 грн на міжбанку.

А ось євро навпаки, в понеділок здасть позиції: -9,58 гривні.

Курс валют в Україні на 4 жовтня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2833,43 грн;

100 євро - 3332,82 грн.

У той же час фахівці з Національного банку стверджують, що десять рублів можна буде купити за 3,674 гривні.

Українців перед опалювальному сезоном залишать без виплат, деталі жорсткого закону: що буде з субсидіями

В Україні офіційно урізали субсидії, відповідний закон був підписаний президентом.

Формулу розрахунку субсидії змінили і нововведення вступило в силу так, що кожній родині доведеться платити більше, окремим категоріям українців і зовсім потрібно буде заплатити – на 500 грн більше.

Зміни українці відчують з настанням опалювального сезону, коли платіжки за комуналку зростуть.

У новій же формулі замість 15% встановлять коефіцієнт в 20%. Екс-міністр соцполітики Андрій Рева підрахував, що після таких змін субсидію на 40% менше отримуватимуть, ніж торік.

Зарплати зростуть, але не на довго: експерти ошелешили прогнозом, яким буде курс долара

До кінця року зарплати українців зростуть, проте в той же час підніметься і курс долара.

Експерти стверджують, що вже в грудні з урахуванням премій і 13-х зарплат, середній заробіток по Україні складе 13,5 тис.грн, а в жовтні-листопаді цей показник буде коливатися в межах 12,2-12,3 тис. грн. Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

У свою чергу, Андрій Забловський зазначив, що збільшення зарплат в кінці року пояснюється в першу чергу збільшенням розмірі мінімальної зарплати з 1 вересня.

"З урахуванням цього фактора, середня зарплата в грудні може досягти 13,5-14 тис.грн/міс., після чого різко просісти в січні 2021 року", - озвучив Забловський свій прогноз.

"До 36 тисяч гривень": українцям загрожують жорсткі штрафи, кому і за що доведеться розщедритися

Київські чиновники вирішили нагадати громадянам про значний штраф за порушення всього одного пункту Закону

Так, мова йде про спалювання листя, що є порушенням ряду норм чинного законодавства. Крім того, що це шкодить здоров'ю людей і екологічному стану міста, це тягне за собою накладення адміністративних штрафів.

Згідно із законодавством, спалювання листя, лугів, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів (від 3060 до 6120 грн).

Для посадових осіб це буде від 1260 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 21420 до 36000 грн).

Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

Як повідомляла Politeka, рішення про жорсткий штраф вступило в дію, за що доведеться викласти до 510 гривень

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