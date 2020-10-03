Оля Полякова в "рокерському" образі розповіла про свою освіту
Популярна українська співачка напередодні свого виступу поділилася коротким відео в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На кадрах Полякова позує перед дзеркалом в досить незвичайному вбранні. На ній білі штани з леопардовим принтом, які повністю обтягують фігуру зірки, а також зухвала косуха з піднятим коміром і чорний шкіряний кашкет.
"Ну що, приїхала вітати вчителів з Днем вчителя. Я, до речі, теж училка музики...так що привітайте мене", - вимовляє Полякова, а потім посилає в камеру повітряний поцілунок.
Кіркоров не хоче повертатися на сцену, страшний сон фанатів почав збуватися: "Це просто..."
"Люди, це вік вже": Кошовий з "Квартал 95" неприємно здивував змінами в зовнішності
Масштабна пожежа охопила Харківщину, фото: рятувальники екстрено звернулися до жителів
Безсоромна Асмус в непристойній позі поділилася особистими одкровеннями: "Я часто прокидаюся…"
Втім, відправити привітання шанувальники співачки зможуть хіба що в особисті повідомлення співачки, адже в розділі сторіз немає можливості залишати під постом коментарі.
Раніше ми писали, що у себе в Instagram Полякова опублікувала ряд відео, на яких постала в образі красивої принцеси або королеви, суворої вчительки і спокусливою медсестри. Всі ці відео пізніше з'явилися на одній з новинних сторінок в мережі.
"Що це у нас тут таке?",- захопилася Полякова в образі королеви, після чого кадр змінився, і артистка постала в ролі суворої вчительки.
"Ну? І що у вас там? А?" ,- заявила зірка, після чого перетворилася на спокусливого лікаря.
Артистка одягла на голову медичний ковпак, а кофтинку спустила, оголивши зону декольте.
Нагадавши, Оля Полякова серйозно хвора, співачка терміново звернулася до українців: "це жахливо".
Як повідомляла Politeka, розкішна Полякова побешкетувала в образі спокусливої медсестри: «Штанці зняли, все мені показали».
Також Politeka писала, що розпатлана Лобода приголомшила виглядом після повернення до Києва: "Оля Полякова отримає інфаркт".