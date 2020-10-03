Оля Полякова в "рокерському" образі розповіла про свою освіту

Популярна українська співачка напередодні свого виступу поділилася коротким відео в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Полякова позує перед дзеркалом в досить незвичайному вбранні. На ній білі штани з леопардовим принтом, які повністю обтягують фігуру зірки, а також зухвала косуха з піднятим коміром і чорний шкіряний кашкет.

"Ну що, приїхала вітати вчителів з Днем вчителя. Я, до речі, теж училка музики...так що привітайте мене", - вимовляє Полякова, а потім посилає в камеру повітряний поцілунок.

Втім, відправити привітання шанувальники співачки зможуть хіба що в особисті повідомлення співачки, адже в розділі сторіз немає можливості залишати під постом коментарі.

Раніше ми писали, що у себе в Instagram Полякова опублікувала ряд відео, на яких постала в образі красивої принцеси або королеви, суворої вчительки і спокусливою медсестри. Всі ці відео пізніше з'явилися на одній з новинних сторінок в мережі.

"Що це у нас тут таке?",- захопилася Полякова в образі королеви, після чого кадр змінився, і артистка постала в ролі суворої вчительки.

"Ну? І що у вас там? А?" ,- заявила зірка, після чого перетворилася на спокусливого лікаря.

Артистка одягла на голову медичний ковпак, а кофтинку спустила, оголивши зону декольте.

Нагадавши, Оля Полякова серйозно хвора, співачка терміново звернулася до українців: "це жахливо".

Як повідомляла Politeka, розкішна Полякова побешкетувала в образі спокусливої медсестри: «Штанці зняли, все мені показали».

Також Politeka писала, що розпатлана Лобода приголомшила виглядом після повернення до Києва: "Оля Полякова отримає інфаркт".