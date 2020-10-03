Фітнес-модель з США Ніколь Амато показала екстремальне захоплення в спокусливому образі

Як пише Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" відео, в якому опинилася за штурвалом літака (щоб подивитися, скрольте до кінця). На першому фрагменті в вона позує ще в автомобілі в авіаторських окулярах, льотному кашкеті і чорній-куртці. Дівчина кокетливо показує мову.

На іншому відео Ніколь Амато вже летить в літаку поруч з чоловіком, який, по всій видимості, його пілотує. Модель позбулася куртки і залишилася в короткому жовтому ТОПі. Завдяки широкому вирізу і вдалому ракурсу можна добре розглянути її пишний бюст. Пікантна деталь: знаменитість запхала в топ тюбик. Як і годиться за штурвалом, вона одягла навушники, через які її волосся задралися високим чубчиком.

"Хотіли б ви вступити в My Mile High Club? Кличте мене капітаном Нікс", - підписала Ніколь.

Спекотний вигляд красуні і її заняття викликало бурю емоцій у користувачів соцмережі:

"Капітан готовий до зльоту"; "Це безумство"; "Вау, це фантастичний досвід😊 🙌 🏼"; " ти сама чудова богиня, Боже, найкрасивіший капітан! Ти таке благословення 😍❤️❤️😘"; "Бездоганна 🔥".

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