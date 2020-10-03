Фітнес-модель з США Ніколь Амато показала екстремальне захоплення в спокусливому образі
Як пише Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" відео, в якому опинилася за штурвалом літака (щоб подивитися, скрольте до кінця). На першому фрагменті в вона позує ще в автомобілі в авіаторських окулярах, льотному кашкеті і чорній-куртці. Дівчина кокетливо показує мову.
На іншому відео Ніколь Амато вже летить в літаку поруч з чоловіком, який, по всій видимості, його пілотує. Модель позбулася куртки і залишилася в короткому жовтому ТОПі. Завдяки широкому вирізу і вдалому ракурсу можна добре розглянути її пишний бюст. Пікантна деталь: знаменитість запхала в топ тюбик. Як і годиться за штурвалом, вона одягла навушники, через які її волосся задралися високим чубчиком.
"Хотіли б ви вступити в My Mile High Club? Кличте мене капітаном Нікс", - підписала Ніколь.
"Двох врятувати не змогли": скандальна Фреймут з чоловіком виходжують покинутого малюка
Гаряча "наречена" Харламова позбавила чоловіків дару мови: "Як це плаття взагалі тримається на сі..."
"Це підло, видаліть!": у мережу злили принизливі фото Пугачової на відпочинку, такою її мало хто бачив
Біда в родині Шоптенко з "Танців з зірками", чоловік звернувся до українців: "Буду чесний..."
Спекотний вигляд красуні і її заняття викликало бурю емоцій у користувачів соцмережі:
"Капітан готовий до зльоту"; "Це безумство"; "Вау, це фантастичний досвід😊 🙌 🏼"; " ти сама чудова богиня, Боже, найкрасивіший капітан! Ти таке благословення 😍❤️❤️😘"; "Бездоганна 🔥".
Нагадаємо, що Ніколь Амато перетягнула бікіні і помірялася формами з подругами: «богині спокуси».
А ще Politeka писала, що Ніколь Амато влаштувала спеку на пляжі з роздягненими подружками: "ви неймовірні".
Також Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в коротеньких шортиках влаштувала переполох після тренування:"просто бомба".