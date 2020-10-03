Солістка The Hardkiss Юлія Саніна може знову заспівати дуетом з Тіною Кароль в ефірі «Танців з зірками»
Не так давно українська виконавиця стала однією з конкурсанток популярного шоу. Як стало відомо, в наступному випуску програми Саніна зі своїм партнером Дімою Жуком планують танцювати під пісню Тіни Кароль, з якою артистка раніше співала дуетом. Фанати зірок вже спекулюють про те, чи варто чекати нового спільного виступу.
"В шостому прямому ефірі шоу «Танці з зірками» пара Юлії Саніної і Діми Жука буде танцювати контемпорарі під пісню «Вільна», у виконанні Твань Кароль! Можливо, Юлія приєднається до Тіни і заспіває під час танцю разом" ,- повідомляють на одному з фан-акаунтів Кароль в Instagram.
Крім того, фанати опублікували фото, на якому Тіна і Юлія позують поруч. При цьому Саніна позує в чорному танцювальному вбранні з блискучим візерунком, а на тіні розкішне червоне плаття з пікантним декольте. Судячи з усього, цей знімок є фанатським колажем.
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Шанувальники Кароль не змогли пройти повз таку новину.
"Чекаю", "ось це новина!", "Це буде дуже мило", "найбільш довгоочікуваний дует", "схожість з гуртом «НеАнгели», "Блек енд уайт", - пишуть захоплені шанувальники виконавиць в коментарях до фото.
Нагадаємо, спільне відео Тіни Кароль і Дана Балана викликало справжній переполох: "нарешті всі сумніви пішли".
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