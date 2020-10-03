Солистка The Hardkiss Юлия Санина может снова спеть дуэтом с Тиной Кароль в эфире «Танців з зірками»

Не так давно украинская исполнительница стала одной из конкурсанток популярного шоу. Как стало известно, в следующем выпуске программы Санина со своим партнером Димой Жуком планируют танцевать под песню Тины Кароль, с которой артистка ранее пела дуэтом. Фанаты звезд уже спекулируют о том, стоит ли ждать нового совместного выступления.

«В шестом прямом эфире шоу «Танці з зірками» пара Юлии Саниной и Димы Жука будет танцевать контемпорари под песню «Вільна», в исполнении Тины Кароль! Возможно, Юлия присоединится к Тине и споет во время танца вместе», - сообщают на одном из фан-аккаунтов Кароль в Инстаграм.

Кроме того, фанаты опубликовали фото, на котором Тина и Юлия позируют рядом. При этом Санина позирует в черном танцевальном наряде с блестящим узором, а на Тине роскошное красное платье с пикантным декольте. Судя по всему, этот снимок является фанатским коллажем.

Поклонники Кароль не смогли пройти мимо такой новости.

«Жду», «вот это новость!», «Это будет очень мило», «Самый долгожданный дует», «Сходство с группой «НеАнгелы», «Блек энд уайт», - пишут восторженные поклонники исполнительниц в комментариях к фото.

Напомним, совместное видео Тины Кароль и Дана Балана вызвало настоящий переполох: "Наконец-то все сомнения ушли".

Как сообщала Politeka, страстная Кароль довела до мурашек смелыми образами и дерзкими выходками, кадры.

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