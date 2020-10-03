Відомий український репер і продюсер Потап несподівано перетворився на свою фаворитку Мішель Андраде і здивував відвертими образами

Артист поділився жартівливим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Потап вирішив приробити своє обличчя до тіла Андраді за допомогою спеціального додатку, тим самим "замінивши" співачку в її новому кліпі. На кадрах можна побачити, як Потап роз'їжджає на машині і мотоциклі, стрибає у воду і задирає вгору одну ногу в спокусливих топіках і гламурних образах. Репер явно насолоджується тим, що відбувається.

"А ось я співаю", - підписав він відео.

Шанувальники Потапа активно коментують кадри. При цьому багато хто відзначає, що артист на них вийшов схожий на президента України Володимира Зеленського.

"На Зеленського схожий", "Однозначно краще оригіналу", "на Зе більше схожий, ну прям дуже", "Мішель Потапівна", "Смішний який", "Ой, жах", "Зеленський вийшов", "Мішельку підсиджуєте?) ", "Відмінно вийшло яка красива жінка)!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Настя Каменських показала себе і свого чоловіка Олексія Потапенка.

На фото настя позувала в сорочці, топіку і шортах. Зірка стояла поруч з Потапом, а волосся залишила розпущеним. Олексій був у капелюсі, смугастій футболці і шортах. Руки Потапенко сховав у кишені. Фото вийшло домашнім і досить сімейним.

"Парний лук. Оцініть від 1 до 10", - написала зірка під фото.

Нагадаємо, Каменських вразила домашнім знімком з Потапом, Дорофєєва в захваті.

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа без ліфчика захопилася небезпечним екстримом: "Мішель, ти знущаєшся".

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде засвітила круглий животик і повідомила про сюрприз.