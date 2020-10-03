Ведуча популярного шоу "Світське життя" Катерина Осадча показала, як відпочила з Настею Каменських і її чоловіком Потапом

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала спільні фото з яскравої вечірки, яку влаштували з нагоди закінчення літа. Дизайн оформили в сонячно-жовтому стилі, і гості одяглися відповідно.

Так на одному зі знімків Катерина Осадча в жовтому кардигані позує поруч з Настею Каменських в толстовці більш світлого відтінку. Ведуча також розмістила в мікроблозі групове фото, на якому відображені також її зірковий чоловік Юрій Горбунов і репер Потап. Останній надів баскетбольну майку, а на лису голову намотав жовту стрічку.

"Яскраво проводжали літо👯 ♀️", - підписала Катерина Осадча.

Користувачі соцмережі оцінили вечірку в коментарях:

"Колір сонця, щастя і задоволення!!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 🔥 🔥 🔥 Любові вам і нам"; " мої улюблені хлопці разом, Чудо💯 🙌❤️"; "Сонячні яскраві люди! На позитиві, молодці!"; "яскраві і сонячні красуні🔥 🔥".

Раніше Катя Осадча поділилася рідкісним фото свого 18-річного сина Іллі, якого намагається не показувати широкому загалу. Ведуча зізналася, що юнак сам попросив не викладати спільні знімки, проте дозволив зробити кадр зі спини з нагоди свого дня народження. Осадча розповіла, що дуже пишається своїм спадкоємцем.

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