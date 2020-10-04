Відома модель Ебігейл Ретчфорд ледь не вивалила величезний бюст з відвертого декольте

Модель постала в наряді, який запаморочив голову її шанувальникам і не тільки, пише Politeka.net. Зірка позувала сидячи, закинувши під себе струнку ніжку в босоніжці.

Ретчфорд злегка нагнулася, виставивши апетитні груди. Під тонкою тканиною, яка навряд чи щось прикривала, виднілися найінтимніші місця.

Червоні "лінії" тканини купальника тримала разом маленька бретелька посередині. "Клаптики" з боків тягнулися до плавок і це так спокушає.

Червоний капелюшок з блискучими гудзиками доповнив жаркий образ.

Модель тримала в руці залізну баночку з відомим напоєм. Довгу трубочку вона взяла у свої білосніжні зуби.

Гарний макіяж з червоними губами виглядали на фото просто заворожуюче ідеально.

"Зараз одержима червоними речами", - написала брюнетка.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже красуня оприлюднила його в сторіз. Ймовірно, її похвалили за зовнішній вигляд в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд одягла блискучу сукню, яка мала незвичний крій. Тонка тканина прикрила груди без білизни. Спокусливе декольте приваблювало погляд. Бюст спокусливо випирав.

Наряд тримався на тонких ланцюжках, що скріплюються на потилиці. А ззаду спина і сідниці були повністю оголеними.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в басейні, спершись на руки, вона пильно дивилася в камеру, а її волосся було при цьому мокрими.

На іншому кадрі модель постала у всій красі в одній білизні.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"