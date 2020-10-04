Известная модель Эбигейл Рэтчфорд едва не вывалила огромный бюст из откровенного декольте

Модель предстала в наряде, который вскружил голову ее поклонникам и не только, пишет Politeka.net. Звезда позировала сидя, закинув под себя стройную ножку в босоножке.

Рэтчфорд слегка нагнулась, выставив аппетитную грудь. Под тонкой тканью, которая едва ли что-то прикрывала, виднелись самые интимные места.

Красные "Линии" ткани купальника держала вместе маленькая бретелька посередине. "Лоскутки" по бокам тянулись к плавкам и это так искушает.

Красная шляпка с блестящими пуговицами дополнила жаркий образ.

Модель держала в руке железную баночку с известным напитком. Длинную трубочку она взяла в свои белоснежные зубы.

Красивый макияж с красными губами выглядели на фото просто завораживающе идеально.

"Сейчас одержима красными вещами", - написала брюнетка.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь красотка обнародовала его в сториз. Вероятно, ее похвалили за внешний вид в личной переписке.

Напомним, Эби Рэтчфорд надела блестящее платье, которое имело необычный крой. Тонкая ткань прикрыла грудь без белья. Соблазнительное декольте привлекало взгляд. Бюст соблазнительно выпирал.

Наряд держался на тонких цепочках, скрепляющихся на затылке. А сзади спина и ягодицы были полностью обнаженными.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в бассейне, оперевшись на руки, она пристально смотрела в камеру, а ее волосы были при этом мокрыми.

На другом кадре модель предстала во всей красе в одном белье.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"