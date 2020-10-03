Екс-солістка групи ВІА-Гра, відома українська співачка Міша Романова вразила новим образом у сяючому вбранні

Зірка поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фотографіях Романова постала у вельми нескромному сценічному образі. На ній блискучий боді, який в залежності від освітлення виглядає то золотистим, то срібним, золотий піджак з безлічі маленьких паєток, а також зухвалі колготи в сіточку. Глибоке декольте боді дозволяє красуні показати свої пишні форми у всій красі.

Романова сміливо позує в коридорі, демонструючи свій образ з усіх можливих ракурсів.

"Розгубилася при виборі фото. Яка Вам подобається?",- підписала кадри Міша.

Її шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"просто взяла і підірвала Instagram", "на всіх фото хороша нереальна зірочка!", "Трохи і груди вистрибнуть ну просто як непристойно такі образи ви б ще без трусиків вийшли", "навіщо нам ваші Дженнери і Кардашьян якщо у нас є Мішкааа красуня", "мені однієї моторошно від цих грудей...?",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Романова показала пікантне фото, зроблене за хвилину до виходу на сцену.

Перед камерою білява красуня постала в розкішній чорній сукні з величезним розрізом на нозі і незвичайним зигзагоподібним поясом на талії, яке вдало підкреслило всі достоїнства її фігури. Доповнили образ босоніжки на високих підборах, укладання з ефектом мокрого волосся і яскравий макіяж.

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