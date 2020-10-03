Юна дочка співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, влаштувала спекотну фотосесію, посвітивши чарівними формами

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Відверті кадри, на яких постала в коричневій шкіряній куртці, коротких шортах і чорному бюстгальтері. Вона відчинила верхній одяг, дозволивши милуватися своїми розкішними грудьми.

Під час фотосесії Соня Кіперман приймала сміливі пози, показуючи своє тіло у всій красі. Для одних знімків вона нахилилася в позі лотоса, а для інших спеціально приспустила куртку. Судячи з посмішок, красуні сподобався такий розкутий образ.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили сміливі пустощі Соні:

"Цвіте квітка з кожним днем👌 🙂"; "милашка"; "Красива дівчина".

Раніше 19-річна Соня вразила ретро-кадром, для якого одягла білу сукню в чорний горошок. Дівчина сфотографувалася на балконі, виставивши напоказ свою п'яту точку. На іншому знімку дочка Брежнєвої прийняла незвичайну позу біля стіни: вона повернулася спиною, закинула голову назад і зігнула ногу в коліні. Обтягуюче плаття і вдалий ракурс підкреслили струнку фігуру і пружні сідниці красуні.

Нагадавши, юна дочка Брежнєвої захопила ніжною красою в пікантній блузці, мама оцінила.

Як повідомляла Politeka, спокуслива дочка Віри Брежнєвої в купальнику нагнулася занадто низько.

Також Politeka писала, що юна дочка Віри Брежнєвої в тісному ТОПі спокусила нічними кадрами.