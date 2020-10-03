Зірка Студії "Квартал 95" Еліна Мбані вразила стильними фото в зухвалому образі

Артистка з "Жіночого кварталу" поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Еліна сидить на лавці в парку. На ній джинсова куртка і, судячи з усього, дуже коротке плаття з квітковим принтом. Через коротку спідницю здається, що довгі ноги красуні повністю оголені.

Мбані гортає сторінки глянцевого журналу, а зухвалості її фото надає сигарета, яку красуня млосно підносить до губ.

"Сильна і незалежна і живу вже 3 роки в іншому місті, можу собі дозволити", - підписала фото артистка.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"Чортівка-вогонь", "Боже яка ти", "Йоооооо малишкаааа. Ти модель", "чекаю вас всіх з жіночого кварталу", "Ну все, вважай пропала", "можеш собі дозволити отримати бамбулів від батьків", "Мама знає що ти куриш?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Мбані показала, як проводить вільний час на природі.

На фото екзотична красуня відображена на дуже мальовничому тлі річки і дерев. Еліна Мбані опустилася колінами на пострижену зелену галявину в просто літньому вбранні - вона одягла кросівки, білі джинсові шорти і чорний топ. Судячи зі знімка, дівчина не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершили сонцезахисні окуляри і рожева наплічна сумочка, волосся Еліна зібрала в один пучок на маківці. Вона повернула голову і ніби око не може відвести від краси природи.

Нагадавши, красуні з "Квартал 95" в елегантних сукнях не залишили байдужим колегу: "як же хочеться...".

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