Звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани впечатлила стильными фото в дерзком образе

Артистка из «Женского Квартала» поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Элина сидит на скамейке в парке. На ней джинсовая куртка и, судя по всему, очень короткое платье с цветочным принтом. Из-за короткой юбки кажется, что длинные ноги красотки полностью обнажены.

Мбани листает страницы глянцевого журнала, а дерзости ее фото придает сигарета, которую красотка томно подносит к губам.

«Сильная и независимая и живу уже 3 года в другом городе, могу себе позволить», - подписала фото артистка.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«Чертовка— огонь», «Боже какая ты», «Йоооооо малышкаааа. Ты модель», «жду вас всех с Женского квартала», «Ну все, считай пропала», «Можешь себе позволить получить бамбулей от родителей», «Мама знает что ты куришь?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Мбани показала, как проводит свободное время на природе.

На фото экзотическая красотка запечатлена на очень живописном фоне реки и деревьев. Элина Мбани опустилась коленями на постриженную зеленую лужайку в просто летнем наряде - она надела кроссовки, белые джинсовые шорты и черный топ. Судя по снимку, девушка не надела под низ бюстгальтер. Образ довершили солнцезащитные очки и розовая наплечная сумочка, волосы Элина собрала в один пучок на макушке. Она повернула голову и будто глаз не может отвести от красоты природы.

Напомним, красотки из «Квартал 95» в элегантных платьях не оставили равнодушным коллегу: «Как же хочется…».

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