"За минуту до выходу на сцену"

Звезды «Женского Квартала» поделились стильным совместным снимком с артистом Студии «Квартал 95» Александром Пикаловым

Новое фото появилось на официальной странице «Женского Квартала» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото юмористки и автор шуток стоят за кулисами за мгновения до выхода на сцену. Анастасия Евтушенко, Лера Товстолес, Элина Мбани, Вера Кекерлия, Алина Блажкевич и Александра Машлятина позируют в черных платьях разной длины, готовясь выйти на сцену. Они все держатся за руки в преддверии выступления.

С ними рядом стоит и Пикалов, который является автором некоторых шуток в «Женском Квартале».

«Момент чистого кайфа за минуту до выходу на сцену», - говорится в подписи к снимку.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Как же хочется уже увидеть новый выпуск», «Очень приятно вас даже просто смотреть. Вы такие веселые, красивые. Такие люди, как вы, смогут преодолеть любой груз, даже пандемию. Удачи вам», - пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала в обтягивающем платье.

Судя по всему, фото было сделано перед съемками, так как Ирина была с микрофоном на лице. Можно предположить, что это образ Ирины с нового концерта. Она позировала на камеру, нежно сложив руки и повернувшись спиной к объективу.

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