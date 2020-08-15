Певица из студии "Квартал 95" Элина Мбани показала, как проводит свободное время на природе

Знаменитость опубликовала новый кадр на своей странице в соцсети "Инстаграм", пишет Politeka.net.

На фото экзотическая красотка запечатлена на очень живописном фоне реки и деревьев. Элина Мбани опустилась коленями на постриженную зеленую лужайку в просто летнем наряде - она надела кроссовки, белые джинсовые шорты и черный топ. Судя по снимку, девушка не надела под низ бюстгальтер. Образ довершили солнцезащитные очки и розовая наплечная сумочка, волосы Элина собрала в один пучок на макушке. Она повернула голову и будто глаз не может отвести от красоты природы.

"Межигорье 🤦🏽‍♀️ но очень очень очень красиво)))", - подписала вокалистка.

Ранее Элина Мбани приняла участие в яркой фотосессии с молодой моделью Анжелиной Котюк. Знойные красотки порезвились на природе в роскошных шубах. Стоит отметить, что темноволосая Элина нарядилась в черный мех, а натуральная блондинка Анжела - в белый.

Девушки с томными взглядами смотрели в камеру, обнимаясь и опираясь друг на друга. Такой контраст произвел фурор в сети, пользователи просто засыпали красоток комплиментами в комментариях и оставили много лайков под фотографияями.

Напомним, экзотическая красотка из «Квартал 95» впечатлила изгибами в откровенном платье.

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