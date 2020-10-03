В Україні офіційно урізали субсидії, відповідний закон був підписаний президентом

Формулу розрахунку субсидії змінили і нововведення вступило в силу так, що кожній родині доведеться платити більше, окремим категоріям українців і зовсім потрібно буде заплатити – на 500 грн більше.

Зміни українці відчують з настанням опалювального сезону, коли платіжки за комуналку зростуть, пише Обозреватель.

Всі, кому належить знижка, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми і помножити на 15%.

У новій же формулі замість 15% встановлять коефіцієнт в 20%. Екс-міністр соцполітики Андрій Рева підрахував, що після таких змін українці отримуватимуть субсидію на 40% менше, ніж минулого року.

Нагадаємо, субсидія сплачується з податків всіх українців. І якщо ви не потребуєте допомоги, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету.

Крім того, варто забути про допомогу, якщо у вас є будинок площею від 200 кв.м, або квартира від 120 кв. м або машина віком до 5 років; зробили покупку на суму від 50 тис. грн.

Нагадаємо, що українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня.

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