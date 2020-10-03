Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова посвітила формами у відвертому танці на льоду

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" захоплюючі кадри з нового випуску шоу "Льодовиковий період". Вона виступила в легкому червоному платті, його поділ майорів на всі боки під час енергійних рухів з фігуристом Дмитром Соловйовим. Так на фото можна помітити складні підтримки, для яких Ольга закидала ноги на свого партнера - в один з таких моментів знаменитість у всій красі посвітила сідницями.

"Ми тренувалися два місяці, щоб дивувати вас 🙏 🏻 але є одна маленька деталь - до участі в проекті, я взагалі не вміла стояти на ковзанах 😂 😂 😂 тому не судіть строго 🙏 🏻 я тільки вчуся, і ми дуже стараємося для вас🙏 🏻❤️", - поділилася Ольга Бузова в описі. - "З трепетом і хвилюванням чекаю вечора, я буду дивитися теж разом з Вами 🙏 🏻 безмежно люблю Вас❤️".

Користувачів соціальної мережі здивували спортивні успіхи Ольги, викликавши бурю емоцій у коментарях:

"Оля, я просто не уявляю як це можливо, через 2 місяці... і такі трюки. Ти неймовірна!❤ ️ "; "Ось за що її поважаю, сила волі, завзятість, готова бити стіни чолом🔥 взагалі, молодець😍"; "Дава ще не вбив Соловйова?) 😂 "; "Так очманіти..які підтримки"; "як же круто 😍 😍 😍 👏 👏 👏 👏 мені вже подобаються ці кадри 😍 прям так чекаю що ж нас ще чекає🎁 🎊".

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна гармата".

А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!".