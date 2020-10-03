Максим Галкін поділився "дивовижною" знахідкою своєї дочки Лізи

Знаменитий російський шоумен і гуморист часто ділиться з шанувальниками кадрами сімейного дозвілля з Аллою Пугачовою і їхніми дітьми-двійнятами – Гаррі і Лізою. Цього разу артист вирішив показати свою прогулянку з дочкою. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Ліза гуляє на вулиці в джинсовому сарафані і білій футболці. Дівчинка щосили насолоджується теплою осінньою погодою, а в її руці можна помітити яскраво-помаранчевий кленовий листок. У якийсь момент увагу Лізи привертає несподівана знахідка: серед опалого листя дівчинка помічає самотню білу квітку.

"Диво! Залишився один тут,в листі ... одна маргариточка. Красива!", вимовляє Малятко, демонструючи квітку на камеру.

При цьому Ліза не стала зривати квітку, а щасливо побігла далі.

"Осіннє диво", - підписав відео Галкін.

Шанувальники артиста не змогли пройти повз зворушливих кадрів.

"Одна маргариточка... милота)", "яка лялечка щастя здоров'я малятку бажаю", "навіть не зірвала! Вона чарівна!", "У Вас цих див, аж два! І цілий рік", "дівчинка-веселушка! Скільки ж в ній позитиву! І радості життя!", "Зайка солодка. Щастя і любові Вашому дому", "як же це здорово", " яка розумниця Лізочка! Все помітить навіть серед листя..", - пишуть люди в коментарях.

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