Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин вместе появились на публике

Как сообщает Politeka.net, разница в возрасте между Аллой Пугачовой и Максимом Галкиным составляет 27 лет, а потому искренность их любовных чувств регулярно ставится хейтерами под сомнение.

Впрочем, звездную чету не беспокоит мнение общественности, и они наслаждаются семейной жизнью и воспитывают совместных детей – сына Гарри и дочь Елизавету. Очередной совместный выход в свет парочка показала на странице в сети Instagram.

Так, в сети появился снимок, на котором супруги запечатлена во время одного из концертных выступлений.



Пародист позирует в элегантном черном костюме, его дама сердца – также в черном. Эффектности образу Аллы Борисовны добавляет оригинальный головной убор с вуалью в тон наряду и серебрянный массивный кулон. Правда отдаленно ее наряд напоминает - траурный. На ее лице яркий макияж с румянами, стрелками и красной помадой.

Выглядит Пугачева помолодевшей и стильной в своем эффектном образе.

Большинство пользователей сети расхвалило внешний вид звездной пары, написав им лестные комментарии. Некоторые даже заметили, что совсем скоро Галкин будет выглядеть старше своей жены. Были те, кому образ певицы не понравился и они его раскритиковали.

"Супер красивая семья", "Супер пара!", "Скоро Максим будет выглядеть старше Аллы...ну фантастика...!", "Ой как вам идёт такая одежда, Вы такие красивые", "Что у Аллы на голове?? Ужас...", "Не пойму, вечно Пугачева без лифона... Видимо она порешала, что грудь у нее идеальная🤔😀".

Напомним, дети Пугачевой и Галкина поразили видом на прогулке с родителями

Как Politeka писала, что Максим Галкин ошарашил сходством с Тарзаном и получил оплеуху

Также Politeka сообщала, что в сеть слили унизительные фото отдыхающей Пугачевой, такой ее мало кто видел