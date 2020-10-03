Українців наступного року чекають три довгих вихідних

Новий календар свят і вихідних днів на 2021 рік був затверджений Кабміном разом з графіком перенесення робочих днів.

У затвердженому документі вказується, що українці отримають додаткові вихідні на Різдво і зможуть відпочивати чотири дні – з 7 по 10 січня включно. Крім того, робочий день 8 січня, п'ятницю, пропонують перенести на суботу, 16 січня.

Три вихідних поспіль чекають українців на Новий Рік. 1 січня випадає на п'ятницю, після чого вихідними будуть 2 і 3 січня – субота і неділя. Таким чином, люди вийдуть на роботу після новорічної ночі тільки 4 січня.

Ще одні чотириденні вихідні очікують українців влітку 2021 року-на День Незалежності. Люди відпочиватимуть з 21 по 24 серпня включно. Робочий день з понеділка, 23 серпня, при цьому планують перенести на суботу, 28.

Крім того, додаткові вихідні чекають українців на День захисника України, який випаде на четвер, 14 жовтня. Робочий день з п'ятниці, 15 Жовтня, хочуть перенести на суботу, 23. Це також дозволить українцям відпочивати чотири дні поспіль - з 14 по 17 жовтня включно.

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