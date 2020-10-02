Российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, решил подшутить над своими поклонниками

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости.

Артур Пирожков разместил фотоснимок в стиле ретро, на котором изображен мужчина, "очень похожий" на самого шоумена. Мужчина одет в вышедший из моды костюм, причем, брюки на нем слишком короткие.

Для пущей "достоверности" на кадре стоит год, когда якобы сделана фотография – 1974-й.

"Мне всегда говорили, что я похож на маму... Нашёл отцовскую фотографию. Что-то похожее есть?", – подписал снимок шоумен.

Одако ему не удалось обмануть своих фолловеров, они быстро раскусили обман и заявили, что на фотографии сам Ревва, просто снимок специально сделан в стиле "ретро".

"Саша не вводи людей в Блуд😂 Нас нае*али, расходимся! Ребята, вы чего. Это и есть Саша. Просто состарил фотку. Это же понятно Это вы и есть! Не разводите поклонников!😊❤️❤️❤️ Оооооо! Колоритный! Весь в сына❤️ Да ладно, это ж вы, одно лицо😂 приколист🙈😆😂 Это вы 💯💯 А мне кажется это вы - Александр!!!", – написали они.

До этого мы писали, что Ревва показала архивное фото. На фотографии, размещенной исполнителем, обнаженный по пояс Александр стоит на берегу моря. Обращает на себя внимание загар и мощные мышцы будущей звезды. На лице у Реввы - сияющая улыбка.

"- Сашка!!! Ты чи подрос? - Сам ты чиподрос!! Как думаете, сколько мне здесь лет?", – подписал Артер фотографию.

Напомним, перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости".

Как сообщала Politeka, дочка Артура Пирожкова восхитила абсолютным слухом, кадры облетели сеть.

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