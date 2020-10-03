Младшая дочь Артура Пирожкова Амели покорила не по-детски выразительным взглядом на атмосферном фото

Милым снимком девочки поделилась в своем Инстаграм жена Александра Реввы Анжелика. Она посвятила свой пост взгляду в глаза другого человека.

«Взгляд глаза в глаза — это важный инструмент установления контакта и сближения…Сейчас все чаще наше внимание и наш взгляд поглощаются смартфонами, и мы все чаще чувствуем отчужденность и одиночество. Помните, что самый большой подарок, который мы можем дать своим близким — чистое внимание и сопереживание. А это невозможно без зрительного контакта. Отложите телефоны и чаще смотрите на любимых», - написала она.

Анжелика поделилась снимком их с Александром 7-летней дочери Амели. На фото девочка сидит у окна и смотрит вверх. Внимание к себе так и приковывают большие глаза Амели необычного серо-зеленого оттенка.

В комментариях люди тут же отреагировали на новый пост Реввы.

«Куколка!», «Красотулька!», «Какие лучистые, озорные, ясные глазки тот светлый миг, когда глядя на фото Вашей доченьки улыбаются не только глаза, но и сердце», «сладкая девочка», «Ангелочек», «Красавица наша, милашка и лапочка как наша богиня Афродита похожа», «Какое чудо! А глазки и взгляд настолько чисты и искренни!», - пишут люди.

Напомним, Артур Пирожков решился на подлый обман с фото, но его быстро разоблачили: "Не вводи людей в блуд!".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".

Также Politeka писала, что разгоряченный Артур Пирожков приподнял платьице жены и показал, на что способен: «Самое время для третьего».