Солістка The Hardkiss Юлія Саніна висловилася про свою участь у популярному шоу "Танці з зірками" і зізналася, навіщо пішла на проект

Вона зазначила, що рухи давалися їй зовсім не просто ще з першої репетиції. Адже як виявилося, ще в дитинстві Юлія отримала серйозну травму, після чого про мрії стати танцівницею довелося забути.

Про це Саніна розповіла в інтерв'ю виданню"Караван історій".

"Я пробувала займатися танцями в п'ятирічному віці, але отримала травму. Тоді лікарі заборонили мені танцювати",- згадала співачка.

При цьому артистка додала, що все одно завжди імпровізувала, дивилася фільми про танці і всі танцювальні шоу, тому що дуже хотілося одного разу спробувати себе в ролі танцівниці.

"Я виросла, і тепер у мене є можливість втілити свою дитячу мрію в життя",- пояснила Юлія.

Вона також згадала, що прийшовши на свою першу репетицію і розучуючи танцювальні па, була здивована, адже їй траплялися вельми складні рухи. Але потім до неї прийшло розуміння, чому це відбувається.

"А потім зрозуміла: напевно, в мені бачать потенціал. Тому зібралася і беру цю високу планку-щось виходить, щось не зовсім", - каже Саніна.

Також дівчина відверто зізналася, що все ще не навчилася спокійно сприймати критику і вона дуже її засмучує.

"Я з тих людей, яких потрібно хвалити, щоб у них виростали крила і вони робили роботу ще краще",- пояснила свою позицію Саніна.

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