Українська співачка Тіна Кароль вразила архівними кадрами зі зйомок для кліпу з Юлією Саніною

Як відомо, не так давно Тіна Кароль і Юлія Саніна випустили кліп до фільму "Віддана", чим вразили мережу. Зворушливі образи двох жінок відразу ж підкорили шанувальників артисток. Нові кадри зі зйомок, які раніше не з'являлися в мережі, були представлені на фан-сторінці «Фантіни» в Instagram, пише Politeka.net.

Про нової композиції Тіна розповіла так: «Це про вибір, виклику і шляху кожної жінки, тому що всі ми народжуємося вільними, але суспільство поступово позбавляє нас такої привілеї. Трек актуальний і співзвучний тим темам, про які сьогодні ми всі намагаємося говорити пошепки».

Тоді ж і лідер групи The Hardkiss Юлія Саніна підкреслила, що з Тіною вони давно хотіли записати щось разом, при цьому вони багато разів розглядали різні композиції.

«"Вільна" не схожа на творчість The Hardkiss, не схожа на пісні Тіни Кароль. Це щось інше, те, в чому ми з'єдналися. І мені імпонує, що це не просто сингл, це – частина масштабного проекту. Це гімн сучасної, сильної жінки», - розповіла раніше Юлія. Шанувальники, як і очікувалося, бурхливо відреагували на закулісні зйомки.

До цього на фан-акаунті Тіни і на сторінці режисера Дмитра Маніфесту були опубліковані кадри з спокусливою Кароль, якої вже давно приписують роман з артистом Даном Баланом. Тому кожен знімок знаменитості з колегами чоловіками піддається бурхливим обговоренням.

На представленому кадрі Тіна позувала у світлому костюмі і сидячи на червоному м'якому кріслі. При цьому зірка пустує - показує язик, в той час, як сам Маніфест стоїть позаду неї і, тримаючись за голову, посміхається.

"Коли моя присутність не обов'язково. Адже є прекрасна Кароль", - коротко і лаконічно він підписав кадр чоловік у себе. На фан-акаунті в Instagram шанувальники виявилися досить красномовні - таке миле фото, що їм сподобалися. За їх словами Кароль виглядає просто фантастично.

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