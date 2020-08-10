38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, нарешті, прийняла рішення

Як передає Politeka.net, радісну новину повідомили в Instagram телеканала "1+1".

"Ольга Фреймут (@freimutolia) приймає виклик від Арама Арзуманяна, стає учасницею нового сезону "Танці з зірками" і завершує нинішній #танціззіркамиchallengе 🎉", - йдеться в пості.

Користувачі кинулися обговорювати подію. Варто відзначити, не всі підтримують зірку в її бажанні станцювати на паркеті шоу.

"Навіщо??"

"Чекаю з нетерпінням!😊"

Раніше ми повідомляли, що Фреймут отримала виклик від актора Арама Арзуманяна, який має намір брати участь в "Танцях".

"Я приймаю естафету від Сергія Мельника і передаю її Ользі Фреймут. Зустрінемося на паркеті шоу "Танці з зірками", - поділився Арзуманян, супроводивши свою промову пристрасним танцем.

Також ми розповідали, в новому сезоні "Танців з зірками" приймуть участь співак Олег Винник (його партнеркою стане Олена Шоптенко), артистка і телеведуча Надія Мейхер (партнер - Кирило Васюк), співачка Санта Дімопулос (їй компанію складе Макс Леонов), актор Тарас Цимбалюк (зтанцює з Яною Заєць), актриса Дарина Петрожицька (партнер - Ігор Гелуненко), співачка Юлія Саніна (ім'я партнера якої ще не названо) і артистка Слава Камінська (також поки ще без "пари").

Нагадаємо, шоу стартує вже у вересні. Підбір зіркових учасників, вже за традицією, проходив у рамках челенджу, коли українські знаменитості запрошували один одного взяти участь у проекті.

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